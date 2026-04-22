Тревожный сигнал: когда родимое пятно у младенца требует лечения

Хирург Романов: родимое пятно у младенца нужно наблюдать в первые два месяца

Своевременная диагностика и лечение помогают избежать осложнений.

В первые два месяца жизни особое внимание следует уделять родимому пятну у новорожденного. Об этом Газета.ру сообщил сосудистый хирург, детский хирург, член Международной организации изучения сосудистых образований, руководитель Центра сосудистой патологии Дмитрий Романов.

По его словам, каждый сотый новорожденный в России рождается с младенческой гемангиомой — доброкачественным сосудистым новообразованием.

«Это не просто родимое пятно, а доброкачественное сосудистое новообразование, в основе которого лежит аномальная пролиферация эндотелиальных клеток», — заявил Романов.

Как пояснил эксперт, образование может быть практически незаметным при рождении, однако к 1–2 месяцам оно вступает в фазу бурного роста. В этот период особенно важно наблюдение специалиста и при необходимости — своевременное начало лечения.

Пропущенные сроки могут привести к рубцеванию тканей, деформации или функциональным нарушениям, особенно если родимое пятно расположено на веках, носу или в дыхательных путях. Около 10–15% детей с такими образованиями сталкиваются с осложнениями, требующими активного вмешательства.

До конца 2000-х годов основными методами лечения были хирургическое удаление, криодеструкция и применение кортикостероидов, каждый из которых имел ограничения и риски побочных эффектов. Ситуация изменилась с внедрением бета-адреноблокаторов, механизм действия которых связан с сужением сосудов, подавлением ангиогенеза и запуском апоптоза — программируемой гибели клеток. В результате родимое пятно постепенно бледнеет, уплощается и уменьшается.

Наиболее известным препаратом этой группы стал пропранолол, долгое время считавшийся стандартным средством для лечения родимых пятен. В последние годы в России возникли трудности с доступностью специальных детских форм препарата, поэтому внимание врачей переключилось на другие бета-блокаторы — лекарства, которые уменьшают кровоток в сосудистых образованиях и замедляют их рост.

Хирург Дмитрий Романов также отметил эффективность атенолола — другого бета-блокатора, который чаще применяют при сердечных заболеваниях. Он легко доступен, действует преимущественно на сердце (β1-рецепторы), что снижает риск побочных эффектов для дыхания, уровня сахара в крови и сна, и удобен в применении благодаря простому режиму приема. При этом лечение должно проходить под наблюдением врача с индивидуальным подбором дозы.

Эксперт подчеркнул, что ключевым фактором эффективности терапии остается ее своевременное начало.

«Гемангиома, которая при терапии в возрасте 3–4 месяцев может полностью регрессировать без следа, при более позднем обращении иногда приводит к выраженным косметическим дефектам или требует хирургического вмешательства», — отметил Романов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что появление прыщей на спине может провоцироваться некоторыми средствами для волос.

