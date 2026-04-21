Морили голодом на цепи: спасенный геолог вспомнил об ужасах плена в Африке

Часть времени мужчина с коллегой находились под открытым небом в условиях сильной жары.

Освобожденный из плена в Африке геолог Юрий Юров рассказал о тяжелых условиях, в которых он и его коллега Олега Грета жили с июля 2024 года, когда их захватили. Этим он поделился в беседе с 5-tv.ru.

По его словам, отношение со стороны захватчиков было бесчеловечным. Юров рассказал, что часть времени они находились фактически под открытым небом в условиях сильной жары. Кроме того, мужчин кормили голодом и держали на цепи.

«Голод и цепи, да, было такое. Полгода где-то сидели», — вспомнил он.

Мужчина отметил, что питание было скудным, иногда одну порцию еды делили на несколько человек. При этом воду им доставляли регулярно.

Также Юров сообщил, что в определенный период вместе с ними удерживали еще нескольких иностранцев.

«Первое время мы жили там впятером. К нам пристегнули еще троих китайцев», — подчеркнул бывший пленный.

После освобождения, как рассказал геолог, российские военные их оперативно вывезли из зоны, где находились боевики, а затем доставили в госпиталь.

В данный момент оба пострадавших находятся под наблюдением врачей. У самого Юрова сохраняются проблемы с самочувствием, а у его коллеги Олега Греты, по его словам, состояние более тяжелое, есть подозрения на серьезные нарушения здоровья.

«У Олега сложнее. У него получается подозрение — либо инфаркт, либо инсульт. Пока вот все, что мы знаем об этом. Там сейчас где-то +50 на солнце. Находиться там невозможно», — пояснил Юров.

До этого Министерство обороны России сообщило, что операция по освобождению прошла на территории Республики Мали. Из плена спасли сотрудников геологоразведочной компании Олега Грету и Юрия Юрова, которых захватили в июле 2024 года на юго-западе Нигера боевики организации «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин»*.

В ведомстве уточнили, что операция провели силами «Африканского корпуса». После освобождения мужчин доставили в военный госпиталь, где у них выявили истощение и ряд заболеваний.

* — Запрещенная в России террористическая группировка.