Кровоточат и слабеют: привычки, которые незаметно разрушают десны

Некоторые действия из повседневной рутины оказываются опаснее, чем кажется.

Некоторые привычки из повседневной рутины медленно, но верно разрушают десна. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала стоматолог-терапевт Ирина Борская.

Специалист назвала сразу несколько факторов риска, с которыми сталкиваются многие люди ежедневно. Главной угрозой для десен врач считает курение.

«Никотин и смолы сужают сосуды, нарушая кровоснабжение десен. Они становятся беззащитными перед бактериями, не получая кислорода и питательных веществ для борьбы с ними», — объяснила врач.

Еще одной проблемой является неправильная гигиена полости рта. По словам Борской, слишком жесткая щетка и агрессивные движения во время чистки могут травмировать ткани и постепенно приводить к их истончению. В результате оголяется чувствительная часть зубов у основания.

Не менее вредной привычкой специалист назвала использование зубочисток и других острых предметов. Регулярное воздействие на десневые сосочки — участки между зубами — провоцирует воспаление, их разрушение и образование своеобразных «карманов», где скапливаются остатки пищи.

Также негативно сказывается на состоянии десен отказ от твердой пищи. Мягкие и переработанные продукты не дают необходимой нагрузки, из-за чего ткани хуже функционируют. Дополнительный вред наносят привычки грызть посторонние предметы — например, ручки, ногти или нитки.

