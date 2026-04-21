«Требования будут жесткие»: в России заработают передвижные аптеки

Госдума поддержала инициативу сразу во втором и третьем чтениях.

Лекарства в России станут еще более доступными жителям отдаленных сел. По всей стране планируют запустить масштабный эксперимент. В труднодоступных населенных пунктах могут заработать передвижные аптеки. Законопроект об этом сегодня рассматривают в Госдуме. Все детали узнал — корреспондент «Известий» Кирилл Солодков

Если пациент не идет в аптеку, аптека сама приедет к пациенту. В Госдуме выписали рецепт для одной из самых болезненных проблем российской глубинки. Передвижные фармацевтические пункты наконец запустят в малочисленных деревнях и поселках.

«Ну, в город не ездить у нас нет возможности каждый раз. Автобусы раз в неделю только ходят. А эта вот… пришла — купила», — отметила покупатель Людмила Соколова.

Эксперимент в Красноярском крае показал: аптеки на колесах жизненно необходимы и пользуются огромным спросом. В первую очередь — в деревнях, жителям которых до райцентра несколько часов пути.

«Нам очень было бы удобно, если бы мы знали, что к нам приедет в понедельник, среда, пятница. Мы пришли, купили лекарства и ушли. Для нас это было бы очень удобно», — объяснила покупатель Светлана Наумова.

Сибирь, Урал, Дальний Восток. Деревни с населением до 200 человек здесь не редкость, проживают там, в основном, пенсионеры. Лишний раз выбраться в город не позволяет здоровье, привыкли запасаться таблетками впрок, но всю аптеку в доме не соберешь.

«Это те вопросы, которые волнуют, в общем-то, каждого человека в нашей стране. И вот вопрос: а как сделать так, чтобы эта доступность пришла и в те населенные пункты, где нет стационарных аптечных организаций, где нет фельдшерских акушерских пунктов, где нет участковых больниц», — сказал заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Евгений Нифатьев.

Специальный аптечный фургон будет оборудован отдельным входом для фармацевта, собственным санузлом, системой стеллажей и холодильным оборудованием. По задумке авторов законопроекта, один автомобиль будет обеспечивать медикаментами около 50 населенных пунктов.

«Время — это самая большая ценность, особенно в медицине. Время — это то, что необходимо ставить порой в приоритет всему остальному. И все механизмы, направленные на регуляцию и регулирование нашей системы здравоохранения, прежде всего, должны быть направлены на то, чтобы человек имел возможности», — отметила юрист Екатерина Батурина.

О необходимости повысить доступность лекарств и внедрить в цепочку поставок мобильные аптеки президент сказал в декабре прошлого года во время пресс-конференции и прямой линии. Но здесь важно учесть особенности географии большой страны. Климат вносит свои коррективы, именно поэтому проект на строгом контроле Минздрава.

«Летом может доходить температура свыше 40 градусов, а зимой, вы в начале сегодняшнего совещания говорили то, что это критически низкие температуры. Поэтому здесь очень важно всегда сохранять качество лекарственных препаратов, поэтому требования к таким мобильным аптекам, в том числе с фиксацией температурного режима, влажности, должны быть очень жесткие, потому что, обеспечивая лекарственными препаратами, мы должны быть на 100% уверены в качестве», — заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в беседе с президентом по видеосвязи.

В течение трех лет законопроект будет проходить обкатку. В случае успеха — масштабируется на всю страну. Законопроект о передвижных аптеках принят сразу во втором и третьем чтении. Старт в регионах запланирован на 1 сентября этого года. Для участия в проекте регионам необходимо подать заявку в правительство.

