Все ради выгоды? Что известно об обысках в издательстве «Эксмо»

Компанию и гендиректора подозревают в пропаганде ЛГБТ*.

В офисах руководства крупнейшего российского издательства «Эксмо» сегодня прошли обыски. Силовики пришли сразу по нескольким адресам. По нашим данным, задержан гендиректор компании, с ним проводят оперативные действия. Мероприятия могут быть связаны с производством и распространением экстремистской книгопечатной продукции. Какой именно — выяснил корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

В работу представительного офиса издательства сегодня внесли правки — следователи пришли с обысками.

«Сегодня генеральный директор издательства „Эксмо“ Евгений Капьев и еще ряд сотрудников были доставлены для допроса в Следственный комитет Российской Федерации по уголовному делу об экстремизме», — рассказала директор по стратегическим коммуникациям издательской группы «Эксмо-Аст» Кожанова.

«Здесь возникает сразу несколько вопросов. Во-первых, в какой форме выразилось участие „Эксмо“ или его руководителей в данном движении. Статья 282.2 Уголовного кодекса предусматривает за подобные деяния либо штраф до 600 тысяч рублей, либо самая тяжелая санкция — это лишение свободы на срок от двух до шести лет», — объяснил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По некоторой информации, Евгения Капьева сейчас допрашивают. Холдинг подозревают в разработке целой схемы по распространению ЛГБТ*-литературы среди несовершеннолетних.

При, как минимум, информационной поддержке некоторых издательств подростковые романы, описывающие в подробностях ЛГТБ-отношения, перегнали по продажам, например, «Мастера и Маргариту» Булгакова. Причем именно в тех магазинах, которые напрямую связаны с издательствами, например — «Эксмо».

Год назад следователи уже изымали у «Эксмо» книги издательства Popcorn Books. Вместе с еще одним издательством — Individuum Print — они входили в структуру группы «Эксмо». В 2018 обе компании получили инвестиции из Ирландии и вплотную занялись продвижением подростковой ЛГБТ-литературы. Авторские права на некоторые книги принадлежат гражданам Украины, которые открыто признают — доходы от издания жертвуют на ВСУ.

Закон о запрете пропаганды ЛГБТ действует уже больше четырех лет. Но различные книги, целевая аудитория которых — дети, продолжают появляться на полках книжных магазинов.

«Посмотрите, прошли годы, прошли годы, и если мы говорим о том, что не просто продаются, появляются новые издания. А это значит, их напечатали уже после того, как был принят закон, скорее всего», — отметила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи Татьяна Буцкая.

Судя по упорству, с которым на прилавки и в электронные библиотеки попадает такая литература, — ее распространение кому-то крайне выгодно. А интересы детей и тем более их родителей — никого не волнуют.

«Смотрю, дите у меня меняется на глазах. Он тает, у него выпадают волосы, у него чешется кожа, перестали расти мышцы. У него ненормальное психическое состояние», — рассказала жительница Перми Светлана Серличенко.

История Светланы началась в 2023-м. В какой-то момент ее 13-летний сын Светланы решил, что он хочет быть девочкой и начал принимать гормональные препараты. Покупал на собственные деньги, заработанные в интернете. Причем точно знал, какие именно лекарства нужны и где их взять. Светлана уверена — ее ребенок, начитавшись книг, сам нашел помощников в сети.

«Его там инструктируют, ему объясняют, что тебе надо в этой жизни. Меняют сознание. То есть у ребенка становится сознание шизоидное. Они напрочь ломают всю систему ценностей», — подчеркнула Светлана Сердиченко.

Детская литература, фактически, — первая ступень к сознанию подростка. Кому-то интересны комиксы, кому-то более серьезные книги. Но ассортимент, по сути, есть для каждого.

«Порядка 90% их литературы, она как раз-таки была направлена на издание книг, которые явно противоречат современным традиционным российским духовно-нравственным ценностям», — сказал политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский.

По информации «Известий», после обысков в «Эксмо» и допроса главы издательства возбуждено уголовное дело по статье 282.2 — «Организация деятельности экстремистской организации».

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.