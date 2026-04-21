Роковой отпуск: турист стал жертвой «самого ядовитого существа» в мире

Турист стал жертвой самого ядовитого существа в мире и выжил

Первый день на курорте обернулся для несчастного борьбой за жизнь в океане.

Путешествие на Фиджи едва не закончилось трагедией для австралийца Гая Роулза. В первый же день отдыха мужчина получил ожог от кубомедузы — одного из самых опасных морских существ. Об этом сообщило издание Mirror.

Инцидент произошел, когда Роулз занимался серфингом. Он находился в воде вместе с отцом, когда внезапно почувствовал резкую боль в руке и упал с доски, потеряв равновесие. Родственник помог ему выбраться и доставил на лодку, однако состояние пострадавшего стремительно ухудшалось.

«Меня трясло и рвало, я почти не чувствовал ног», — добавил Роулз.

До больницы в городе Нади мужчину доставили лишь спустя час — дорога заняла время из-за удаленности островов. Уже в медицинском учреждении врачи установили, что его ужалила кубомедуза, яд которой способен убить человека всего за несколько минут.

Медики пояснили, что токсин находился в организме слишком долго, поэтому использовать противоядие было уже невозможно. В результате пациенту пришлось просто переждать действие яда под наблюдением специалистов.

«Да, мне пришлось переждать. Они сказали, что мне повезло — щупальце не попало на лицо или шею. И если бы я не был молод и здоров, все могло бы сложиться иначе», — отметил мужчина.

Несмотря на тяжелое состояние, туристу удалось выжить.

