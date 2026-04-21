«Маленьких солдат не бывает»: Путин высказался о работе муниципальных служащих

Путин: «маленьких солдат» не бывает, потому что солдат — звучит гордо
Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru
Они трудятся на благо людей по всей России.
Солдат — это гордое звание. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями муниципалитетов.
«Маленьких солдат» не бывает. Солдат — это звучит гордо», — сказал российский лидер.
Так российский лидер отреагировал на фразу сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирины Гусевой о том, что муниципальные служащие — это своего рода «маленькие солдаты». Таким образом Путин подчеркнул значимость роли муниципальных служащих, которые работают на благо всех россиян.
«Мы команда», — добавил глава государства.
