Перезвони сам: москвичам рассказали, как защитить личные данные от мошенников

Эксперты проекта объяснили, какие схемы используют злоумышленники и как минимизировать цифровой след.

В Москве специалисты проекта «Перезвони сам» при Департаменте информационных технологий объяснили горожанам, как защитить персональные данные от киберпреступников. По информации портала mos.ru, обсуждались ключевые угрозы цифровой безопасности и методы снижения рисков при пользовании интернет-сервисами и социальными сетями.

Цифровой след — это совокупность данных, которые пользователь оставляет в сети: имя, дата рождения, место проживания, фотографии, сведения о покупках, история посещений сайтов, посты и лайки в соцсетях, геолокация. Эти данные помогают находить знакомых и обмениваться информацией, а также создают «портрет» человека, которым могут воспользоваться мошенники.

По словам Валентины Шилиной, руководителя проекта «Перезвони сам», злоумышленники изучают открытые источники, чтобы убедительно выдавать себя за знакомых или сотрудников официальных организаций, подбирать пароли и использовать психологические уловки для получения денег и конфиденциальной информации.

«Мошенники изучают информацию из открытых источников, чтобы составить цифровой портрет жертвы. Она помогает им войти в доверие, выдавать себя за знакомых или сотрудников официальных организаций, подбирать пароли к аккаунтам, а также применять психологические уловки, чтобы выманивать деньги или личные сведения у горожан», — рассказала Шилина.

Эксперты выделили основные схемы кибермошенничества. Среди них — фишинг и вредоносное программное обеспечение, которое устанавливается при переходе по подозрительным ссылкам; фейковые видеоконференции, имитирующие популярные платформы и собирающие личные данные; дипфейки, создаваемые на основе аккаунтов жертвы; социальная инженерия со звонками и сообщениями якобы от банков и госорганов; «спящие» сим-карты, позволяющие злоумышленникам получать доступ к госуслугам и приложениям; доксинг — публикация личных данных без согласия человека; а также кибербуллинг с угрозами и шантажом в цифровой среде.

Для защиты данных эксперты порекомендовали не открывать подозрительные ссылки и файлы, проверять сообщения от знакомых, использовать сложные и уникальные пароли, завести отдельную электронную почту для важных сервисов, подключить двухфакторную аутентификацию, активировать определитель номера в банковских приложениях и установить самозапрет на кредиты через Госуслуги.

Минимизировать цифровой след можно через настройки приватности в соцсетях и мессенджерах, скрыв дату рождения, контакты и фотографии, а также удалив аккаунты. На сайтах и в поисковых системах граждане вправе требовать удаления персональных данных и ссылок на страницы, если информация устарела, недостоверна или нарушает закон, подав соответствующее заявление администраторам ресурсов.

