«Есть всего три пункта»: как правильно выбрать платье на выпускной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Эксперт рассказала, на что обратить внимание.

Удобство и самоощущение — самые главные показатели при выборе платья на выпускной вечер. Об этом рассказала модный редактор Юлия Ишимова в беседе с Газета.ру.

«Есть всего три пункта, которые стоит учитывать при выборе платья: удобно ли в нем сидеть, сможете ли вы протанцевать в нем всю ночь и чувствуете ли вы себя в нем на миллион», — сказала эксперт.

Стоит отметить, что между платьем и костюмом есть важное различие — функциональность. Так, после выпускного платье можно будет надеть лишь пару раз, так как подобные торжества бывают не так часто. При этом на каждый праздник хочется подобрать особый наряд.

В то же время костюм может стать прекрасным дополнением базового гардероба. Него даже можно раздвоить и носить пиджак и брюки по отдельности. Например, если в качестве наряда на выпускной выбор падет

на праздничную юбку или брюки, то их потом можно будет замиксовать с базовой футболкой и носить в обычной жизни.

Жакет можно также приспособить к обычному гардеробу и носить вместе с джинсами или даже трениками, советует Ишимова. Что касается аксессуаров, то можно обойтись и без них вовсе.

«Честно говоря, обойтись можно без всего. Например, если вам близок минимализм девяностых, то лаконичного платья и аккуратных туфель с острыми носками будет достаточно», — говорит специалист.

Если все же есть желание дополнить образ аксессуаром, то тут стоит, прежде всего, прислушаться к себе и взглянуть на образ со стороны. Например, если речь идет о костюме в стиле эпохи рококо, то без украшений не обойтись — это может быть и колье из жемчуга, и брошь и даже лента в волосах.

