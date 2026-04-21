Вкусно и сладко: какие пряники можно попробовать на московских ярмарках

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Горожанам предлагают изделия с традиционными рецептами и разнообразными начинками из регионов России.

В Москве на городских ярмарках представлен широкий ассортимент пряников из различных регионов страны. Об этом сообщил портал mos.ru.

Посетителям предложили ознакомиться с разнообразием форм, начинок и способов приготовления пряников, отражающих локальные кулинарные особенности. Помимо хорошо известного тульского варианта, на прилавках представлены изделия из других регионов, где сохраняются собственные рецептуры и декоративные традиции.

Особое внимание привлекают печатные пряники, изготовленные по классической технологии. Они формируются с использованием специальных досок, благодаря которым на тесте остаются характерные рельефные рисунки.

На ярмарке на Отрадной улице свою продукцию представила мастер из Смоленска Ирина Демьянова. Она занимается изготовлением пряников на всех этапах от разработки рецептуры до упаковки. В основе ее изделий — восстановленный советский рецепт, включающий заварное тесто, натуральный мед, яблочное повидло и специи. Такая комбинация обеспечивает мягкую, но плотную текстуру и выраженный вкус.

Смоленские пряники выпускаются в нескольких вариантах — стандартные и сувенирные, с декоративными узорами и надписью «Смоленск». Также на прилавке представлены изделия с различными вкусами, например, имбирный, шоколадный и карамельный.

В районе Марьина Роща покупателям предложили «городецкие пряники», которые считаются гастрономическим символом Нижегородской области. Их отличительной особенностью является глазурь с обеих сторон, обеспечивающая равномерную сладость. Тесто готовится на основе меда и патоки.

Ассортимент начинок включает как классические, так и фруктово-ягодные варианты от сгущенного молока до брусники, клюквы и цитрусовых. Благодаря плотной структуре такие изделия хорошо сохраняют форму и не крошатся при нарезке.

