Путин: к 2030 году Донбасс и Новороссия должны выйти на общероссийский уровень показателей

К 2030 году Донбасс и Новороссия должны выйти на общероссийский уровень показателей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями муниципалитетов.

«Нам всем, федеральным органам власти и муниципальным, и региональным, нужно стремиться к тому, чтобы решить задачу, которая сформулирована так: к 2030 году все наши новые исторические регионы должны выйти на общероссийский уровень», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул необходимость не расслабляться и привести все в порядок в новых регионах, чтобы люди жили в «современных условиях». По словам президента, эту задачу нужно решать всем вместе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин сказал о формировании зоны безопасности у границ России. Работа будет продолжаться до полного устранения угроз для российских регионов. Ситуация в приграничных районах все еще непростая — Путин отметил усилия российского правительства по оказанию помощи людям, так как поддержка граждан — долг государства.

