Заммэра Ракова рассказала о ранней диагностике в детских эндоцентрах

Почти 30 тысяч детей прошли обследование органов ЖКТ на современном оборудовании без госпитализации.

За два года почти 30 тысячам юных москвичей врачи провели обследование органов ЖКТ в столичных детских эндоцентрах, рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова. У почти трети из обследованных нашли различные заболевания, в большинстве случаев на ранней стадии. Своевременная диагностика позволяет начать лечение до развития осложнений.

«Два года назад в Москве мы открыли специализированные эндоскопические центры на базе трех ведущих детских больниц. Это позволило перевести диагностику заболеваний органов ЖКТ в формат дневного стационара. Раньше такие процедуры, как правило, проходили в стационарах и занимали до нескольких дней. Теперь они проводятся за несколько часов и без лишнего стресса для родителей и ребенка», — сообщила Ракова.

Как сообщила Ракова, за последние годы доступность таких исследований выросла более, чем в 1,5 раза: в 2024 году — около 11 тысяч, а в 2025 — более 18 тысяч.

В столице работают три специализированных детских эндоскопических центра на базе ведущих городских больниц. Центры оснащены оборудованием экспертного класса, которое позволяет врачам проводить точную диагностику и выполнять малые внутрипросветные вмешательства. Обследования проводятся в условиях дневного стационара. В большинстве случаев врачи проводят процедуры под седацией, что делает их комфортными для детей.

