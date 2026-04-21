Не должны «задираться»: Путин высказался о росте тарифов в сфере ЖКХ

Поддержка инициатив, которые исходят от самих граждан, важна, и нужно, чтобы она продолжалась.

Тарифы в системе жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) не должны «задираться», однако это периодически происходит. Об этом сказал президент России Владимир Путин в ходе совещания с главами российских муниципальных образований.

Глава государства указал на необходимость контроля в этой сфере. Он отметил, что поддержка инициатив, которые исходят от самих граждан, важна и должна продолжаться.

При этом, по его словам, такие процессы требуют дополнительного контроля, чтобы не допустить необоснованного повышения стоимости услуг.

«Безусловно, нужно и контролировать <…> чтобы тарифы не „задирались“. Так как это иногда у нас, к сожалению, бывает в системе жилищного хозяйства», — отметил российский лидер.

Путин дал понять, что подобные ситуации с ростом тарифов происходят часто и остаются актуальной проблемой. Он также указал, что повышение цен наблюдается не только в жилищной сфере, но и в других направлениях, которые касаются обслуживания населения.

Президент России подчеркнул, что при развитии новых форм управления и участия граждан необходимо одновременно следить за тем, чтобы тарифы оставались обоснованными и не росли без причин.

