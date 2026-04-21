Опасные деликатесы: поедающие летучих мышей хищники разносят смертельный вирус

Биологи зафиксировали, как дикие звери и люди игнорируют угрозу заражения лихорадкой.

Дикие животные, активно поедающие летучих мышей в угандийской пещере Питона, способствуют распространению смертоносного вируса Марбург. Этот вывод следует из исследования, опубликованного в журнале Current Biology.

Ученые установили скрытые камеры возле пещеры в национальном парке Королевы Елизаветы, чтобы отследить контакты потенциальных переносчиков инфекции.

В течение четырех месяцев наблюдения специалисты выявили 14 видов позвоночных, взаимодействующих с египетскими летучими мышами, которые являются природным резервуаром вируса.

Кадры зафиксировали, как леопарды встают на задние лапы, чтобы достать добычу с потолка, съедая за одну ночь до 40 особей. Также биологи увидели стычки нильских варанов с венценосными орлами из-за тушек мышей и стаи голубых мартышек, которые охотились на спящих зверьков.

Каждый такой контакт создает риск межвидовой передачи инфекции, способной вызвать у людей тяжелую геморрагическую лихорадку, во многом схожую с Эболой.

Особую тревогу у исследователей вызвало поведение людей, посещающих опасную зону. За период эксперимента камеры запечатлели более 200 человек, включая туристические группы и школьников, которые заходили внутрь пещеры или находились в непосредственной близости от нее.

Несмотря на установленные предупреждающие знаки об угрозе заражения Марбургом, от которого не существует вакцин или специфического лечения, почти все посетители игнорировали меры безопасности. Только один человек был замечен в защитной маске.

