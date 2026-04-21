В Южной Корее арестован основатель поп-группы BTS

Скандал происходит в крайне неудачный момент, когда коллектив возобновил гастрольную деятельность.

В Южной Корее правоохранительные органы арестовали музыкального продюсера Бан Ши Хека, возглавляющего компании-основателя популярной группы BTS. Задержание произошло в связи с подозрениями в мошенничестве на сумму более 130 миллионов долларов. Об этом сообщает The Guardian.

Управление полиции Сеула официально обратилось к прокуратуре с запросом на получение судебного ордера на задержание основателя корпорации HYBE.

Согласно материалам следствия, Бан Ши Хек мог незаконно обогатиться, намеренно вводя в заблуждение инвесторов относительно будущего выхода компании на биржу.

«Мы продолжим сотрудничать со всеми правоохранительными органами и приложим все усилия, чтобы четко разъяснить нашу позицию», — отметила защита продюсера BTS.

Юристы также выразили сожаление по поводу требования об аресте. Адвокаты подчеркнули, что их клиент на протяжении длительного времени активно взаимодействовал со следствием.

Расследование в отношении одной из самых влиятельных фигур в индустрии K-pop началось еще в ноябре 2025 года. Основанием стали события 2019 года, когда Бан Ши Хек убедил акционеров в отсутствии планов по превращению HYBE в публичную компанию.

В результате инвесторы продали свои доли частному фонду незадолго до проведения первичного публичного размещения акций. Полиция полагает, что в рамках побочной сделки продюсер получил около 136 миллионов долларов (около 10,2 миллиарда рублей) и 30% прибыли от последующей продажи акций.

Скандал произошел в крайне неудачный для медиагиганта момент. Сейчас коллектив BTS возобновил гастрольную деятельность после долгого перерыва, вызванного прохождением участниками службы в армии.

