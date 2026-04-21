Путин назвал сплоченность общества гарантом победы в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Булкин; 5-tv.ru

Глава государства также упомянул кадровую программу «Время Героев» в контексте обновления власти на местах.

Все задачи специальной военной операции будут непременно решены благодаря внутреннему единству нации. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время своего выступления на III Всероссийской муниципальной премии «Служение».

Российский лидер обратился к историческим аналогиям, напомнив, что самые яркие победы страны стали возможны именно в моменты наивысшей консолидации народа.

«У нас много примеров, когда именно единство людей обеспечивало великие победы и достижения отечества. И сегодня мы понимаем, что главное — быть вместе. Что только благодаря нашей сплоченности мы достигнем целей и специальной военной операции», — заявил президент.

Путин подчеркнул, что эта коллективная ответственность и солидарность каждого на своем трудовом посту служат фундаментом для реализации стратегических задач страны, рассчитанных на длительную историческую перспективу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.