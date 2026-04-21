Путин отметил успешную работу ветеранов СВО на самых разных должностях

Участники спецоперации приходят в сферу муниципального управления и успешно справляются с новыми задачами.

Ветераны специальной военной операции (СВО) уже занимают различные должности и участвуют в работе органов власти на местах. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время своего выступления на III Всероссийской муниципальной премии «Служение».

Глава государства отметил, что участники СВО приходят в сферу муниципального управления и успешно справляются с новыми задачами. По его словам, они не только работают на разных позициях, но и продолжают поддерживать своих сослуживцев.

Президент России выразил уверенность, что такие специалисты способны повысить эффективность работы местной власти. Он также допустил, что число представителей этой категории в системе самоуправления будет расти, и среди них появятся новые лидеры.

Путин подчеркнул, что сотрудники разных уровней власти действуют как единая команда, выполняя задачи, связанные с обеспечением безопасности и суверенитета страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как студенты Москвы помогают участникам СВО и их семьям.

