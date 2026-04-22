Успокоит и снимет стресс: чем полезен для здоровья иван-чай

Порой самые простые и доступные средства оказываются куда эффективнее дорогостоящих лекарств. Например, к таким относится и иван-чай. О полезных свойствах этого растения aif.ru рассказала врач-физиотерапевт, кандидат медицинских наук Галина Энгельгардт.

Насытит витаминами

По словам доктора, в иван-чае содержится огромное количество полезных веществ. В нем есть железо, калий, магний и фосфор. При этом витамина С в шесть-десять раз больше, чем в цитрусовых.

Кипрей — так еще называют иван-чай — обладает высокой антиоксидантной активностью. Галина Энгельгардт отметила, что в этом растении, кроме всего прочего, содержится вещества, которые укрепляют сосуды и оказывают противовоспалительное действие. Только в иван-чае есть антиоксидант энотеин. Ученые выяснили: он защищает клетки от преждевременного старения. Еще энотеин помогает при аденоме простаты и простатите.

Поможет бороться с вирусами, а также успокоит

Белорусские ученые провели эксперимент и выяснили, что кипрей подавляет многие штаммы бактерий и дрожжевых грибов. Именно поэтому иван-чай рекомендуют пить в период сезонных простуд.

Об успокаивающих средствах отвара из кипрея известно давно. Они обеспечиваются за счет содержания в растении витаминов группы B и магния. Эти вещества действуют на организм человека как природные седативные средства. То есть снимают напряжение, усталость, стресс и помогают наладить режим сна.

Галина Энгельгардт добавила, что иван-чай также помогает при нарушениях пищеварения. Полезны все части кипрея. Но чаще всего люди заваривают только листья иван-чая, так как в них больше всего витаминов, уточнила врач.

