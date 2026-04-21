Меган Маркл разозлилась из-за отсутствия приглашения на бал Met Gala
Фото: www.globallookpress.com/I-Images
Герцогиня Сассекская пыталась наладить отношения с Анной Винтур, но провалилась.
Герцогиня Сассекская Меган Маркл была глубоко уязвлена тем, что она и ее супруг принц Гарри оказались за бортом престижного бала Met Gala, проведение которого запланировано на 4 мая. Об этом сообщает Radar Online.
По данным осведомленных источников, бывшая актриса до последнего была уверена, что заветное приглашение все же будет ей доставлено. Маркл отказывалась верить в обратное.
Ситуация выглядит особенно болезненной на фоне того, что сопредседателями мероприятия в этом году назначены такие мировые звезды, как Бейонсе, Николь Кидман и Винус Уильямс, а также бывший директор журнала Vogue Анна Винтур.
При этом, представители герцогов Сассекских отрицают беспокойство Меган по этому поводу.
Причиной такого игнорирования называют затяжной конфликт Меган с Анной Винтур. Отношения между женщинами испортились еще в 2022 году, когда редактор отменила запланированную обложку британского Vogue с Маркл из-за слухов о ее «дива-подобном» поведении.
Во время парижской недели моды в октябре прошлого года Маркл пыталась наладить контакт и даже получила несколько комплиментов от Винтур. Однако в списки элитного мероприятия пара так и не попала.
Инсайдеры отмечают, что популярность Сассексов в Голливуде стремительно падает.
Анна Винтур не желает видеть на балу людей, которые «высасывают воздух из комнаты» и перетягивают все внимание исключительно на себя. Это делает отсутствие пары среди гостей преднамеренным жестом.
