Ради закалки: отец метал нож в живот сыну в ходе «тренировок»

Отец метал нож в сына в ходе тренировок

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мужчина объяснял свои действия заботой о несовершеннолетнем.

Житель деревни Жаворонки метал в живот своего сына нож ради «закалки». Видео из соцсетей с нестандартными методами воспитания дошло до прокуратуры Одинцовского городского округа Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Внимание сотрудников правоохранительных органов привлек ролик, распространившийся в социальных сетях. На записи житель деревни Жаворонки демонстрирует крайне специфический подход к физическому развитию подростка. Мужчина, объясняя свои действия заботой о подготовке несовершеннолетнего, с высоты метал холодное оружие прямо в область живота юноши.

Данный инцидент послужил поводом для организации прокурорской проверки. Надзорное ведомство поручило Одинцовской городской прокуратуре тщательно изучить все обстоятельства произошедшего. В ходе разбирательства действиям законного представителя ребенка будет дана правовая оценка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.