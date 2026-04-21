Опасная ипотека: аферисты нашли новый способ обмана россиян

В России появилась мошенническая схема с ипотекой

Злоумышленники обещают погасить чужие кредиты за денежное вознаграждение.

В России выявлена новая мошенническая схема, участникам которой предлагают оформить ипотечный кредит на свое имя за крупное денежное вознаграждение. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на заявление эксперта в области права Галины Земсковой.

По словам юриста, преступники выбирают в качестве мишеней граждан с положительной кредитной историей. Жертвам обещают выплатить до 500 тысяч рублей за согласие выступить заемщиком.

Свои действия аферисты мотивируют тем, что якобы обладают необходимыми средствами для регулярных платежей, но не могут самостоятельно получить одобрение в банке из-за проблем с отчетностью или прошлых просрочек.

Схема строится на доверии: как только сделка купли-продажи завершается и недвижимость официально регистрируется на подставное лицо (дроппера), организаторы аферы скрываются с полученными деньгами.

«Как только квартира куплена и оформлена на дроппера, мошенники исчезают с деньгами, оставляя многомиллионные долги и суды с банком», — пояснила Галина Земскова.

Специалист предупредила, что последствия для граждан могут быть катастрофическими. Если финансовая организация обнаружит факт подлога, заемщику грозит требование о немедленном возврате всей суммы кредита.

В случае использования льготных государственных программ банк имеет право в одностороннем порядке повысить процентную ставку до текущего рыночного уровня.

