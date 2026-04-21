Суд не допустил убившего студентку историка Соколова к принудительным работам

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга поставил точку в вопросе бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова о смягчении наказания. Об этом говорят данные из картотеки судебной инстанции.

Согласно опубликованным сведениям, историк, отбывающий длительный срок за жестокое убийство аспирантки, просил заменить оставшуюся часть заключения на исправительные работы. Свою просьбу Соколов мотивировал, в том числе достижением пенсионного возраста и тем фактом, что необходимая по закону половина срока уже осталась позади.

Однако суд счел подобную меру в отношении осужденного невозможной. Решение аргументировано конкретными положениями статьи УК РФ, которая регулирует тонкости назначения принудительных работ. Вердикт однозначен: смена режима содержания в случае с 68-летним фигурантом не предусмотрена действующим законодательством.

Трагедия, потрясшая город на Неве, случилась в ноябре 2019 года. В своей квартире Олег Соколов застрелил, а затем и расчленил аспирантку, с которой его связывали близкие отношения. Пытаясь скрыть следы, он был задержан с поличным при попытке утопить останки в реке Мойке.

Спустя год разбирательств, в декабре 2020-го, суд признал Соколова виновным и назначил наказание в виде 12 с половиной лет лишения свободы.

