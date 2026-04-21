Разработчик платформы Character.ai оштрафован за пропаганду ЛГБТ*

Приложение позволяет пользователям общаться с виртуальными персонажами благодаря встроенной нейросети.

Суд в Москве оштрафовал разработчика платформы Character.ai за пропаганду ЛГБТ*. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Таганский районный суд Москвы признал американскую компанию Character Technologies Inc., являющейся разработчиком приложения Character.ai, виновной в нарушении российского законодательства.

Компании было назначено административное наказание в соответствии со статьей «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения*». Ей предстоит выплатить штраф в размере 7,5 миллиона рублей.

Character.ai — это веб-платформа и приложение с встроенной нейросетью, которая позволяет пользователям общаться с виртуальными персонажами через текстовые сообщения.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.