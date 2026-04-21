«Стремятся к милитаризации»: Песков про потенциальные франко-польские ядерные учения

Фото, видео: www.globallookpress.com/Staff Sgt. Thomas Mort; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Нынешний курс Европы никак не способствует стабильности на континенте.

В Кремле прокомментировали потенциальные учения Франции и Польши по применению ядерного оружия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста, подчеркнул, что нынешний курс Европы не способствует стабильности.

«Здесь нужно разобраться с деталями, о каком именно оружии идет речь, в каких странах. Но, безусловно, это лишний раз, наверное, показывает устремления Европы в плане дальнейшей милитаризации и нуклеаризации с точки зрения ядерного оружия. Это то, что не способствует стабильности и предсказуемости на европейском континенте», — ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условия для возобновления транзита нефти по трубопроводу «Дружба». По его словам, российская сторона сохраняет технологическую возможность для поставок и готова вернуться к транзиту в Венгрию и Словакию, имея договорные обязательства с Будапештом.

Песков подчеркнул, что дальнейшее развитие событий напрямую зависит от решений Киева: откроют ли украинские власти трубу и прекратят ли давление. Он отметил, что «мяч на той стороне».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.