Движение поездов на Сокольнической линии метро восстановлено

Ранее его остановили из-за неисправного состава, который остановился между станциями «Комсомольская» и «Красносельская».

О происшествии в столичной подземке. Сотни пассажиров сегодня были вынуждены добираться на одну из станций Сокольнической линии пешком по тоннелю. Во время движения их поезд окутало дымом. Движение остановили, организовав другие маршруты. Учитывая пассажиропоток — в сутки только этой линией пользуются около миллиона человек — ситуация непростая. Что прямо сейчас происходит на месте — расскажет корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Станция «Красные ворота» сейчас закрыта на вход. Стоят полицейские, сотрудники Дептранса. Они объясняют людям, как можно дойти до других станций метро. Когда откроют этот вестибюль — не известно. Движение остановлено на огромном участке, который тянется через несколько районов столицы. Это сразу десять станций.

Видео, снятое очевидцами в первые минуты ЧП. Вестибюль заволокло густым дымом. По предварительной информации, задымление в одном из составов произошло между станциями «Комсомольская» и «Красносельская».

Пассажиры сняли момент, как начало искрить в тоннеле, состав резко остановился.

Официальная причина — техническая неисправность колесной пары третьего вагона. Машинист остановил поезд, людей вывели по тоннелю до ближайшей станции.

«Причина — техническая неисправность одного из составов на участке линии. Безопасности пассажиров ничего не угрожало. Сотрудники метро помогли организованно покинуть остановленный поезд и пройти на станцию», — сообщил пресс-секретарь Московского метро Дмитрий Бочков.

По официальной информации, пострадавших нет. По данным журналистов, одному из пассажиров все-таки понадобилась медицинская помощь. 63-летнего мужчину госпитализировали с переломом.

Сейчас по закрытому участку Депртанс запустил автобусы до метро «Черкизовская» и «Комсомольская» со всеми остановками.

Как сообщили столичные власти, движение поездов на Сокольнической линии метро полностью восстановлено, работы завершены.

