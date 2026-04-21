ВС РФ освободили Ветеринарное в Харьковской области и Гришино в ДНР
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
В Минобороны РФ рассказали об успехах наших военных.
Вооруженные силы России освободили населенные пункты Ветеринарное в Харьковской области и Гришино в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Также в ведомстве сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили 13 управляемых авиабомб и 434 беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX