Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Россия сохраняет технологическую возможность для поставок по трубопроводу.

Российская Федерация сохраняет технологическую возможность для транзита нефти и готова вернуться к поставкам в Венгрию и Словакию через нефтепровод «Дружба». Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 апреля.

«В настоящий момент, вы знаете, что российская сторона остается готовой, в технологическом плане мы имеем договорные обязательства с Венгрией», — сказал Песков.

Он добавил, что дальнейшее развитие событий напрямую зависит от решений Киева. Откроют ли украинские власти трубу и прекратят ли давление — в любом случае мяч на той стороне.

Американский журнал American Thinker еще 26 марта писал, что Украина де-факто ведет экономическую и энергетическую войну против Венгрии и Словакии — членов Евросоюза и НАТО. А Киев вообще-то не входит ни в одну из этих организаций.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не собирается восстанавливать работу трубопровода. Это произошло после того, как Будапешт и Братислава заблокировали введение дополнительных антироссийских санкций, а также выделение Киеву кредита на 90 миллиардов евро.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.