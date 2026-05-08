«Не плачь, мама»: в Театре на Покровке показали актуальную драму о матери и сыне

Перед показом участники проекта «Движения первых» встретились с героями СВО, для которых события пьесы Евгения Шварца особенно близки.

В Театре на Покровке показали материнскую драму о решении подростка защищать Родину. Художественный руководитель Дмитрий Бикбаев в эксклюзивном разговоре с корреспондентом 5-tv.ru признался, почему во время специальной операции стал по-другому смотреть на любовь и товарищей, а также поделился тем, как прошло знакомство школьников с героями СВО в его театре.

Экзистенциальные мысли о том, является ли любовь свободой, хотя бы раз посещали каждого любящего. Евгений Шварц в пьесе «Одна ночь» показал миру героиню Марфу, прорывающуюся в блокадный город, чтобы отговорить сына идти на фронт. Спустя почти 85 лет с этой же философией продолжает сталкиваться множество родителей нашей страны. И такая история Марфы кажется как никогда актуальна даже в XXI веке, поскольку в любое время было тяжело наступать на собственные убеждения и отдавать сыновей Родине ценой их жизни. Творческий коллектив «Покровка. Театр» крайне рад, что ему удалось вернуть зрителю такой важный спектакль, который филигранно вписывается в дух 2026 года.

«Шварц — безусловный классик отечественной драматургии… История и люди, показанные им в пьесе, современны, их переживания созвучны тому, что чувствуют наши граждане и на фронте, и в тылу!» — говорит Бикбаев.

Интерпретация текста Шварца выходит на сцену «Покровка. Театр» под названием «Не плачь, мама». В 1942 году судьба города на Неве и финал Великой Отечественной войны не были определены, как и сейчас: история и география России изменяются практически ежедневно силами молодых солдат. Но, как утверждают авторы идеи спектакля, пьеса сосредоточена не на самой истории, а на переживаниях людей — и это делает ее созвучной современным событиям. Жизнь под обстрелами врага, мать, пытающаяся сохранить последнего оставшегося в живых сына, и юноша, не видящий для себя иного пути, кроме как с оружием в руках защищать свою Родину, — все это было и в Ленинграде 1941–1944 годов, и на Донбассе начиная с 2014 года. Добровольцы ВОВ и добровольцы СВО одинаково хотят отдать долг Родине, а их матери и жены одинаково болеют сердцем и боятся за жизни дорогих мужчин.

Руководитель фонда «Петропавловское общество» Вячеслав Мелешко поддержал спектакль «Не плачь, мама». Фонд занимается системной помощью семьям и участникам СВО, и благодаря его средствам произведение Шварца снова заиграет в Театре на Покровке. Однако теперь это партнерство будет направлено на поддержку детской аудитории, и любой зритель в какой-то мере тоже сможет стать добровольцем на культурном фронте:

«Каждый может оставить добровольное пожертвование — собранные средства фонд направит на приобретение билетов на спектакли для детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации!»

Приглашенные на спецпоказ бойцы отметили верное направление развития театра. В честь старта сотрудничества с фондом для юных активистов «Движения первых» устроили встречу с героями СВО — Денисом Молотковым, отмеченным двумя медалями «За отвагу», и Денисом Махметовым, кавалером ордена Мужества. От бойцов звучали самые честные и очень личные истории, в том числе о том, как приходилось идти на обман близких ради помощи Родине.

Краснея перед молодежью, Денис Махметов вспомнил, как долго говорил сестре, что уезжает лечить спину, а сам в это время уходил на фронт. Позже сестра Дениса сама поняла, что с восстановительных процедур с ранениями не приезжают… И несмотря на свои страхи за брата, она смогла найти силы и сказать Денису слова поддержки.

Эта история как будто только подтверждает, что решение о восстановлении «Не плачь, мама» было верным и злободневным. Пьеса «Одна ночь» — не самое известное произведение Шварца, но именно ее он считал своей лучшей работой. Она была написана в 1942 году — во время блокады Ленинграда, ужасы которой писатель испытал на себе до того, как был эвакуирован в Киров.

«В условиях тех вызовов, с которыми столкнулась наша страна, необходимо поддерживать такие спектакли. Постановка учит надеяться на лучшее: судьбы ее героев показывают, что трудности не всегда фатальны и в тех ужасных обстоятельствах человечность всегда все решала…» — утверждает Вячеслав Мелешко.

