Утратил статус: крупнейший в мире айсберг раскрошился на мелкие части

С начала года его размеры уменьшились в 26 раз.

Самый крупный в мире айсберг А23а практически полностью разрушился, распавшись на мелкие фрагменты в водах мирового океана. Об этом сообщил Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИ) в Telegram-канале.

Согласно данным, объект, за которым ученые вели непрерывное наблюдение на протяжении четырех десятилетий, фактически завершил свой исторический путь.

Исследователи зафиксировали критическое сокращение площади ледяного массива, который долгое время удерживал статус безоговорочного лидера среди дрейфующих льдов планеты.

В пресс-службе научного учреждения уточнили масштабы произошедшего. Еще в январе текущего года размеры дрейфующего гиганта оценивались примерно в 1300 квадратных километров. Однако к 21 апреля от него осталось менее 50 квадратных километров.

«Еще в прошлом году айсберг А23а оставался самым большим в мире, но в сентябре прошлого года утратил этот статус», — отметила главный специалист Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИ Полина Солощук.

На текущий момент айсберг превратился в россыпь льдин. Это свидетельствует о финальной стадии разрушения объекта.

История А23а была уникальной для мировой науки. За весь период своего существования он лишился порядка 99% своей изначальной территории.

Исследователи из ААНИ внимательно следили за его перемещениями и изменениями более 40 лет, фиксируя влияние климатических факторов на его структуру.

Специалисты подчеркнули, что распад ледяного гиганта на множество мелких частей неизбежен при попадании в более теплые воды, где воздействие течений и волн становится разрушительным.

