Зеленый щит: ученые превратили пустыню в плодородную почву за десять месяцев

Times of India: цианобактерии превратили пустыню в плодородную почву за десять месяцев

Микроскопические организмы могут помочь бороться с засухой в глобальных масштабах.

В Китае ученые разработали технологию, которая превращает пустынные пески в пригодную для растений почву. Результат достигается всего за десять месяцев при помощи цианобактерий. Об этом сообщило The Times of India.

Специалисты использовали фотосинтезирующие микроорганизмы для создания почвенных корок на поверхности постоянно перемещающихся дюн.

В процессе жизнедеятельности цианобактерии выделяют липкие сахаристые вещества. Они действуют как природный клей, скрепляя отдельные песчинки в стабильную твердую массу.

Этот метод радикально ускоряет естественные процессы почвообразования. Он способствует быстрому накоплению жизненно важных питательных веществ, включая азот и фосфор.

В результате сформированный биослой не только удерживает влагу в глубоких слоях, но и обеспечивает устойчивую основу для роста трав и кустарников в экстремальных условиях.

Согласно данным, применение специально выращенных в лабораториях цианобактерий позволяет ускорить накопление органического углерода в 3,2 раза, а азота — почти в 15 раз по сравнению со скоростью естественного формирования почвы.

Использование засухоустойчивых штаммов делает эту технологию универсальной для применения в различных регионах планеты, страдающих от опустынивания.

Подход представляет собой экологически чистую и экономически выгодную альтернативу традиционным трудозатратным методам рекультивации земель, таким как ручная высадка деревьев.

Исследователи полагают, что в будущем оптимизация бактериальных составов позволит создать полностью автоматизированные системы борьбы с расширением пустынь в глобальном масштабе.

