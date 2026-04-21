Korea Times: корейские звезды массово прибегают к операции по распределению жира под глазами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Вмешательство помогает убрать утомленный вид.

Процедура по перераспределению жира под глазами стала настоящим трендом в Южной Корее. Хирургическое вмешательство популярным делают местные звезды. Об этом сообщает The Korea Times.

Рэп-исполнительница Ли Енджи привлекла внимание общественности, когда появилась на публике в солнцезащитных очках. Она призналась, что недавно сделала операцию по распределению жира под нижними веками.

Артистка пояснила, что решилась на этот шаг из-за постоянных замечаний окружающих о ее якобы утомленном виде. По словам девушки, она обдумывала это вмешательство в течение четырех лет. Ли Енджи отметила, что хирургических операций больше делать не планирует.

Суть методики заключается не в простом удалении тканей, а в их грамотном перемещении для выравнивания зоны под нижним веком. Это позволяет эффективно бороться с темными кругами и мешками, придавая лицу отдохнувший вид без эффекта «запавших» глаз.

Своим опытом восстановления также поделилась блогер RalRal. Она открыто рассказывала о синяках и отеках в социальных сетях. Несмотря на первоначальные сложности с заживлением, позже девушка продемонстрировала поклонникам обновленный и посвежевший облик.

Тенденция затронула и мужчин. Участник группы Koyote Ким Джон Мин в эфире популярного телешоу признался, что тоже прошел через это хирургическое вмешательство, чтобы избавиться от вечно сонного выражения лица. Также об аннологичном опыте рассказала инфлюэнсер Чхве Джун Хи, дочь покойной актрисы Чхве Джин Силь.

Растущая открытость публичных личностей в вопросах эстетической медицины меняет отношение общества к подобным операциям. Если раньше в корейской индустрии развлечений было принято скрывать любые манипуляции с внешностью, то теперь коррекция лица становится привычной темой для обсуждения среди молодежи.

