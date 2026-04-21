Исчезла без следа: дочь пропавшей в море женщины обвинила отчима в ее убийстве

Фото: www.globallookpress.com/Christian Vorhofer

Она не верит в версию о несчастном случае во время шторма.

В США дочь женщины, исчезнувшей во время морской прогулки у Багамских островов, выступила с публичным обвинением в адрес своего отчима, заподозрив его в расправе над матерью. Об этом сообщило издание People.

По словам 59-летнего супруга погибшей Брайана Хукера, Линетт Хукер выпала за борт во время прогулки на небольшом судне. Мужчины утверждает, что причиной случившегося стал шторм. Его жена была за штурвалом, а потому не смогла удержаться на судне. Хукер добавил, что вместе с женщиной в воду упали и ключи от зажигания, что якобы помешало ему оперативно развернуть лодку и прийти на помощь.

Несмотря на активные поиски, останки американки до сих пор не были обнаружены. Местные правоохранительные органы сначала задержали Брайана Хукера для выяснения обстоятельств, однако позже он был отпущен и покинул территорию Багамских островов.

При этом 28-летняя Карли Эйлсуорт утверждает, что ее мать не могла просто так утонуть. Дочь Линетт категорически отрицает возможность трагической случайности.

«Я надеюсь, что это был просто несчастный случай, но сейчас мне трудно в это поверить», — заявила она.

Девушка пояснила, что ее мать прекрасно плавала, а в личных отношениях супругов нередко присутствовало насилие. По утверждению дочери, отчим ранее открыто угрожал Линетт, обещая выбросить ее за борт во время плавания.

Защита Брайана Хукера все подозрения падчерицы назвала ложными. Адвокат мужчины подчеркнул, что его клиент раздавлен горем из-за потери любимого человека. Сам вдовец заявил, что его сердце разбито, и он крайне тяжело переживает случившееся.

Тем временем падчерица продолжает настаивать на детальном расследовании, подчеркивая, что напряженная атмосфера в семье и регулярные физические столкновения между супругами дают веские основания сомневаться в невиновности мужчины.

Пока официальных обвинений Брайану предъявлено не было, дело остается в статусе расследования обстоятельств исчезновения человека в море.

