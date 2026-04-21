Конфликт поколений: Прохор Шаляпин ответил на критику со стороны Киркорова

Фото: © РИА Новости/ Максим Блинов

Шоумен призвал коллег по цеху к человечности и простоте в отношениях.

Шоумен Прохор Шаляпин публично отреагировал на критические замечания народного артиста России Филиппа Киркорова, обвинившего его в стремлении привлечь внимание за счет чужой славы.

Исполнитель подчеркнул, что на текущем этапе своего творческого пути он абсолютно не нуждается в протекции со стороны признанного короля эстрады.

По словам Шаляпина, поддержка старшего коллеги была бы актуальна для него лишь в начале карьеры. Один жест Киркорова в 2006 году мог бы способствовать его быстрой и качественной реализации на большой сцене. Однако артист добавил, что Филипп Бедросович не имел перед ним никаких обязательств и не был должен помогать в продвижении.

В рамках своей ответной речи Прохор Шаляпин отметил, что сейчас он удовлетворен уровнем собственной популярности и не стремится к накопительству материальных благ.

Певец выразил мнение, что наличие большого количества элитной недвижимости, домов и квартир не имеет решающего значения, так как в конечном итоге все это имущество придется оставить.

«Через 50 лет нас всех не будет в живых. Поэтому хочется, чтобы коллеги относились друг к другу проще как-то», — приводит слова Шаляпина Super.ru.

Данная дискуссия возникла после того, как Филипп Киркоров в резкой форме высказался о методах самопродвижения Шаляпина. По мнению Киркорова, попытки построить имидж на упоминании имен более известных артистов приносят лишь кратковременную известность.

Мэтр посоветовал коллеге сосредоточиться на профессиональном росте, поиске качественного репертуара и создании музыкальных хитов, вместо того чтобы выбирать легкие, но сомнительные способы привлечения общественного внимания.

