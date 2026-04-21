Веселье вышло из-под контроля: невесту увезли со свадьбы на скорой

The Sun: невесту увезли со свадьбы на скорой по неожиданной причине

Фото: www.globallookpress.com/Li Ying

Молодожены запомнят этот день надолго, но совсем не по тем причинам, на которые рассчитывали.

В Великобритании невесте потребовалась экстренная медицинская помощь прямо во время свадебного банкета из-за сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщило издание The Sun.

Даниэль Кроутер и ее избранник Льюис официально закрепили свои отношения, после чего пригласили 40 близких людей разделить с ними радость в ресторане.

Веселье шло своим чередом, пока новоиспеченная супруга, почувствовав внезапную усталость, не присела отдохнуть рядом с мужем. Спустя мгновение женщина потеряла сознание и перестала подавать признаки жизни. Напуганный супруг предпринял попытки привести Даниэль в чувства самостоятельно, однако, не добившись успеха, был вынужден вызвать бригаду парамедиков.

Прибывшим на место врачам пришлось транспортировать невесту в машину скорой помощи на носилках прямо в подвенечном наряде под тревожными взглядами гостей. После детального осмотра специалисты поспешили успокоить собравшихся: жизни пациентки ничего не угрожало.

Выяснилось, что Даниэль не перенесла нагрузки и просто крепко заснула, перебрав со спиртными напитками. Врачи приняли решение не госпитализировать женщину и доставили ее домой для восстановления сил. Утром виновница торжества призналась, что не может восстановить в памяти события минувшего вечера.

Причиной инцидента стало сильное волнение перед церемонией, из-за которого британка за весь день не съела ни крошки. На самом празднике друзья и родственники постоянно угощали девушку разнообразными коктейлями, и употребление алкоголя на пустой желудок привело к быстрому отключению сознания.

Кроутер отметила, что поначалу испытывала жгучее чувство стыда перед всеми присутствующими, однако позже успокоилась. Теперь супруги относятся к произошедшему с юмором, утверждая, что этот забавный случай сделал их свадьбу по-настоящему уникальной и незабываемой для каждого приглашенного гостя.

