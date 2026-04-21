«Буду бороться»: мать пропавшей в Мексике девочки о возвращении дочери

Подростка похитили в Мехико почти три года назад.

Преступники, похитившие 17-летнюю Кристину Романову, находятся в безвыходном положении. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru заявила мать несовершеннолетней Марина Романова.

По словам женщины, у злоумышленников только два пути: первый — отправить Кристину в Россию, а второй — передать ребенка матери.

«То есть они будут выходить из этой игры. Дел-то наделано много серьезных и очень плохих», — сказала Марина Романова, отметив, что отвечать им за свои преступления совсем не хочется, поэтому у них безвыходное положение.

Когда Кристина будет дома, то первое, что сделает Марина Романова — пойдет вместе с ней в больницу.

«И там, наверное, еще больше мы найдем каких-то свидетельств, что заставит меня все это не прощать», — сказала Марина Романова.

Мама Кристины отметила: благодаря средствам массовой информации эта история получила резонанс. Сейчас ситуация складывается наилучшим образом. Она надеется на благоприятный исход.

«Сидеть сложа руки все равно не буду. Буду бороться», — подытожила Романова.

Кристину Романову забрали прямо из школы в Мехико еще в сентябре 2023 года. Люди в форме затащили ее в машину «детской опеки» DIFEM. Через год после случившегося девочку нашли в Тихуане. По словам Марины, экспертиза показала, что Кристину все время накачивали наркотиками и насиловали. Несмотря на это, ребенка родственникам не передали.

В 2025 году представителю российского консульства удалось встретиться с заложницей. Через него она передала родителям два письма. В них она объяснила, что ее могут продать в рабство.

