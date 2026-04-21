Число погибших в смертельном ДТП на Садовом кольце возросло до двух

Пассажирка пострадавшего Mitsubishi скончалась в больнице.

Количество погибших в результате серьезной аварии с участием шести автомобилей и электровелосипеда в центре столицы увеличилось до двух человек. Об этом сообщила столичная прокуратура, уточнив, что женщина-пассажир автомобиля Mitsubishi скончалась в медицинском учреждении.

Ранее полиция задержала 29-летнюю Анну В., которая, по предварительным данным, управляла авто в состоянии алкогольного опьянения.

Прокуратура Москвы в своем Telegram-канале добавила, что расследование происшествия находится на контроле ведомства. По текущей версии следствия, автомобиль Анны В. столкнулся с электровелосипедом и автомобилем такси, после чего наехал на место проведения ремонтных работ, а затем врезался еще в несколько машин. Фрагменты разбитых автомобилей разбросало по всей проезжей части, некоторые транспортные средства вылетели на тротуар.

