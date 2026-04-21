Стендапы и шоу: как молодые российские ученые популяризируют науку

Академиков и исследователей уже назвали «новыми селебрити».

Открытия космических масштабов готовит новое поколение российских ученых. Это не просто люди в белых халатах, которые проводят сложные эксперименты в лабораториях. А настоящие кумиры молодежи. Они устраивают популярные шоу, делятся секретами на мастер-классах и даже соревнуются в научно-популярных стендап-проектах.

О науке, которая вышла далеко за пределы университетов и теперь в моде, — корреспондент «Известий» Александр Орлов.

Считанные минуты до выхода на сцену. Вера Виль — главная звезда этого вечера.

На сцену поднимается как артистка. Но звучит тут не музыка. В репертуаре — только сложные химические процессы. Вера Виль — ученая, открывающая второй сезон научных гастролей.

«Мы занимаемся разработкой новых методов, которые позволяют создавать новые химические вещества», — говорит она.

Многочисленные лабораторные эксперименты сравнимы с репетициями музыканта. И все, чтобы выпустить в свет научную симфонию, а в случае Веры — открытие, способное перевернуть изучение химии.

«Традиционно считалось, чтобы соединить две молекулы А и Б, нам нужен какой-то дополнительный реагент С. Вот мы показали, что это не так. Что этим дополнительным реагентом С могут быть такие нематериальные вещи, как электрический ток или видимый свет», — пояснила заведующая лабораторией химии промышленно полезных продуктов Института органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН Вера Виль.

Метод может применяться в медицине, что в теории снизит затраты на производство препаратов, а значит и их стоимость. Об этом и рассказывает со сцены.

«Я как ученица первого курса не сильна в ней, но мечтаю в ней разобраться», — признается студентка Эвелина Аносова.

Лекции все больше становятся похожи на концертные программы. Выступающие готовят материал так, чтобы зажечь зрителя, а тот, в свою очередь, повторял в голове научные факты так, словно это слова его любимой песни.

Александр Петров — в этом деле своего рода маэстро. Уже не первый год популярно, но не попсово объясняет, что такое термоядерный синтез. У него всегда солд-аут.

«Это процесс слияния ядер легких элементов, например, изотопов водорода, как показано на этой формуле», — объясняет представитель компании «Росатом» Александр Петров.

— После таких концертов цветы дарят?

— Улыбки дарят. Это намного важнее. Дарят улыбки и надежду на то, что наша наука не останется без пополнения.

Академики и ученые — новые селебрити. Очередную их лекцию ждут как выход громкого сериала.

«Люди тянутся к знаниям. И особенно в рамках десятилетия науки и технологий, которое у нас сейчас идет, очень много мероприятий таких популяризационных, когда ученые рассказывают о каких-то своих достижениях, каких-то задачах», — отметил академик, вице-президент РАН Степан Калмыков.

Физика, химия, астрономия — через мастер-классы, понятные и наглядные примеры. А вот в столице науку можно встретить даже в баре, где вместо тостов — разговоры о космосе и искусственных органах. Ученые выступают как стендап-комики.

«Нашим биопринтером и нашими инженерами я продолжаю гордиться до сих пор, потому что, формально упав из космоса, принтер остался в рабочем состоянии», — рассказывает кандидат медицинских наук Юсеф Хесуани.

«Уже несколько мероприятий прошло в Москве, других городах, отдельные университеты проводят этот формат, просто когда ученые говорят о том, чем они занимаются. Чтобы захотеть стать ученым, нужно пообщаться с настоящим ученым. Это действительно очень и очень интересные люди», — подчеркнул проректор по образованию университета МИСИС Андрей Воронин.

Формат лекций масштабируется — мероприятия проходят в каждом городе страны и собирают полные залы. Популяризация науки выходит за пределы академической среды и привлекает даже тех, кто никогда ей не интересовался.

