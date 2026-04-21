Наводят страх на противника: как работают «Солнцепеки» на харьковском направлении

© РИА Новости/Александр Мельников

Наши подразделения из группировки войск «Север» активно продвигаются на харьковском направлении. Огромный страх на противника наводят тяжелые огнеметные системы «Солнцепек». Один залп такой машины способен поразить до 40 тысяч квадратных метров вражеской территории. За работой боевых расчетов наблюдала корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова.

Расчет «Солнцепека» подразделения РХБЗ группировки войск «Север» выдвигается на боевое задание, чтобы на миг превратить ночь в день и решить важную тактическую задачу на харьковском направлении.

Нет никаких сомнений, что цель поражена. На кадрах объективного контроля видны масштабы последствий. Сейчас с помощью тяжелых огнеметных систем выжигают лесные массивы на волчанском и липцевском направлениях, где противник рискнул собрать личный состав. После залпа машина мгновенно меняет позицию для перезарядки, чтобы избежать ответного удара, затем отправляется в район ожидания.

Главная задача ТОС — ликвидировать укрепленные узлы обороны, опорники и пункты временной дислокации боевиков в труднодоступной местности, чтобы наши штурмовики могли продвигаться без остановок и потерь от пулеметного огня противника из укрытий.

«Нам не важно, чем противник укрылся. Будь то накаты какие-то, деревянные, бетонные сооружения, металлические. В принципе, мы все это можем поразить. 40 тысяч квадратных метров, если я использую полный боекомплект сразу залпом. Сейчас в основном более точечно надо работать. Таких прям массовых скоплений противника нет. Боятся, боятся, конечно. Специальные подразделения даже для этого сформированы, чтобы выцеплять нас где-то и потом перехватывать, уничтожать», — рассказал командир тяжелого огнеметного взвода с позывным «Флот».

Офицер с позывным «Флот» из своего опыта знает, насколько враг боится нашей тяжелой огнеметной системы. Однажды под обстрелом он эвакуировал подбитую машину, чтобы позже снова вернуть ее в бой, за что был удостоен ордена Мужества.

ТОС-1А имеет встроенную динамическую систему защиты: она прикрывает борта и лоб под этими пластинами взрывчатые вещества, плюс РЭБ на крыше, мангал, расплетенный металлический трос. Все это вместе призвано сделать так, чтобы FPV-дрон сдетонировал на расстоянии.

Всего один залп не оставляет противнику шансов, поэтому машину ищут всегда. С учетом неспокойного неба расчет работает при поддержке нашей беспилотной авиации и мобильных огневых групп.

«Не считаем ни БК, ни „птичек“, никого. Считаем только людей. Все люди целы и все. У нас машина спереди, мы сопровождающие машины, то есть в случае чего первым будет заходить первый в нас, скорее всего», — рассказал командир огневой поддержки с позывным «Тура».

«С помощью беспилотных летательных аппаратов нам подсказывают точную цель, также нас корректируют и в случае чего подсказывают временное укрытие», — добавил командир боевой машины с позывным «Никс».

Противник перебросил на харьковское направление резервы. Подразделение сформировано инструкторами США и используется командованием в критические моменты. Тем временем «Северяне» освободили на днях очередное село Зыбино и продолжают наступление.

