Решающая встреча: состоятся ли переговоры Ирана и США в Исламабаде

Представители Тегерана могут и вовсе не приехать — из-за переменчивой позиции Вашингтона.

Внимание всего мира сейчас приковано к Исламабаду, где в ближайшие часы может решиться судьба Ближнего Востока. Американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, по заявлениям, до сих пор где-то на пути в Пакистан. Переговорщики из Ирана заявляют, что могут и вовсе не приехать.

О том, на каких условиях еще накануне стороны были готовы вести диалог, знает корреспондент телеканала «Аль-Маядин» Мусса Асси. Он работает на месте.

Проведение второго раунда переговоров во многом связано с решением президента США о блокаде иранских портов. Дипломатические круги в Исламабаде сообщают: делегация Ирана готова отправиться в Пакистан, как только будут выполнены поставленные условия. Пакистан, как посредник, прилагает все усилия для того, чтобы уладить разногласия между сторонами конфликта и сделать их встречу реальной.

Но препятствий меньше не становится. Командующий армией Пакистана связался с президентом США и сообщил: именно американская блокада иранских портов является препятствием для возобновления переговоров. Дональд Трамп пообещал учесть этот совет, Исламабад передал его ответ Тегерану, но прошло два часа, и хозяин Белого дома взял свои слова обратно.

Эту жесткую позицию подтверждает американское военное командование — блокада сохраняется, новых приказов не поступало. При этом Вашингтон действует так, словно у Тегерана нет выбора, и переговоры непременно состоятся. Представители США продолжают прибывать в Исламабад, а меры безопасности в городе усиливаются. Эксперты в Пакистане объясняют действия Белого дома, где якобы не обращает внимания на молчание Ирана, двумя гипотезами.

Первая — Дональд Трамп убежден, что Тегеран все равно направит переговорщиков в Исламабад, и блокада иранских портов помехой не станет. Это означает, что Трамп может в последние моменты перед окончанием срока прекращения огня объявить инициативу по блокаде иранских портов, что, в свою очередь, побудит иранцев принять участие.

Второе предположение заключается в том, что США ставят целью выставить Иран в невыгодном свете — как сторону, отвергающую дипломатический путь урегулирования конфликта. Эту версию подкрепляет переброска на Ближний Восток крупных сил армии США — как по воде, так и по воздуху — в последние две недели. Не исключено, что Вашингтон готовится к возобновлению ударов по Ирану.

В Исламабаде все же не теряют надежды на проведение второго раунда переговоров. И все же по мере приближения окончания срока прекращения огня разочарование растет — вместе с риском, что посредничество Пакистана закончится так же, как и усилия Омана, то есть ничем. 28 февраля переговоры были сорваны, началось вооруженное противостояние.

