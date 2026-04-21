«Машина летела»: подробности смертельного ДТП на Садовом кольце

Удар был такой силы, что автомобили выбросило на тротуар.

О жуткой аварии в центре Москвы. Стали известны новые детали смертельного ДТП на Садовом кольце. Иномарка на огромной скорости вылетела на встречную полосу. Удар был такой силы, что машины выбросило на тротуар. Несколько часов движение на этом участке было парализовано.

Из-за чего именно водитель премиального автомобиля без номеров на прямой дороге не справился с управлением — еще предстоит установить. Одним из первых на месте оказался корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Момент аварии запечатлели камеры наблюдения: один из автомобилей начинает вилять из стороны в сторону и на огромной скорости сносит все на своем пути, в прямом смысле пролетая несколько десятков метров, останавливается на встречной полосе.

— Вот этот осколок вам попал в салон?

— Да-да, от удара.

Такой удар сзади стал полной неожиданностью для всех, кто ехал в потоке. Металлические детали буквально прошивали автомобили насквозь. Водителю этой иномарки повезло — он не получил серьезных травм и хорошо помнит, что случилось сразу после удара.

— Взрыв, в разные стороны пластмасса летит. И машина, которая врезалась, она наверх летит, и я стал уворачиваться, и она в полете днищем ударилась об мою и дальше улетела.

— То есть она прямо летела?

— Да-да-да, я поймал машину, когда она летела по воздуху. Ну вот, увернулся.

Всего в ДТП попали шесть автомобилей. Также рядом с ними в плотном потоке ехал водитель электровелосипеда. Шансов выжить у мужчины не было. Он погиб на месте. Тело отбросило к обочине, а от транспорта почти ничего не осталось.

Этому автомобилю досталось больше всего. Сейчас он напоминает одну большую гору металла. Водителя увезли на скорой, а спасатели прямо сейчас пытаются изъять аккумулятор, чтобы машина не загорелась.

Именно этот черный Mercedes без номеров, судя по кадрам с камер наблюдения, и стал смертельным тараном. Результат: один погибший, двое пострадавших в тяжелом состоянии и разбитые машины, многие из которых уже не имеет смысла восстанавливать.

— Влетели в вас? Сзади, что ли?

— Нет, сбоку. Я только шум услышал и потом удар — и все.

Все произошло так быстро, что среагировать было почти невозможно, говорят очевидцы.

— Услышал звук, и после этого звука несколько ударов было, и мы тоже попали.

Здесь, на Садовом кольце, движение затруднено. Автомобили объезжают аварию. Ну а фрагменты разбитых машин разбросаны по всей дороге на десятки метров. Удар, судя по всему, был такой силы, что некоторые автомобили просто вылетели на тротуар.

Сейчас водитель иномарки, устроивший эту массовую аварию, получает необходимую медицинскую помощь. Полицейским предстоит выяснить, что стало причиной неадекватного вождения со смертельным исходом.

