Беспилотники ВСУ повредили железную дорогу в Ростовской области

Силы ПВО перехватили более 40 дронов над регионом.

В результате удара украинских беспилотников по Ростовской области была повреждена контактная сеть железной дороги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его информации, сбой произошел около поселка Персиановский в Октябрьском районе.

«Как следствие, было приостановлено движение трех поездов в северном направлении в районе железнодорожной станции Новочеркасск и движение четырех поездов в южном направлении в районе железнодорожной станции Каменоломни», — пояснил глава области.

Питание контактной сети восстановлено, и движение транспорта запущено.

Слюсарь уточнил, что силы ПВО перехватили более 40 беспилотников. Атаке дронов ВСУ подверглись 11 районов области и город Таганрог. Жертв удалось избежать. Однако из-за падения обломка сбитого аппарата было повреждено остекление в двух домах и частично разрушилась кровля.

Губернатор пообещал, что будет оказана помощь в устранении последствий произошедшего.

