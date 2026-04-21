Заглядывал под юбки: пенсионер прятал камеру в ботинке ради интимных съемок

При обыске у него нашли также детскую порнографию.

В Великобритании 67-летний местный житель предстал перед судом за систематическое нарушение неприкосновенности частной жизни женщин. С помощью закрепленного на ноге смартфона он вел запись под юбками девушек. Об этом сообщает издание Mirror.

Инциденты происходили в различных локациях, включая магазины одежды и супермаркеты. Злоумышленник действовал по отработанной схеме. Он прикреплял мобильное устройство к своему ботинку таким образом, чтобы объектив камеры был направлен вверх. После этого мужчина вплотную приближался к женщинам, одетым в юбки или платья, чтобы незаметно вести видеозапись.

В ходе расследования правоохранительные органы провели обыск по месту жительства британца. В результате вскрылись еще более шокирующие подробности его деятельности. На цифровых носителях пенсионера были обнаружены три фотографии сексуального характера, на которых были запечатлены дети в возрасте от семи до 14 лет. Кроме того, сотрудники полиции нашли видеозапись, сделанную в общественном туалете, где фигурировала неизвестная женщина.

Злоумышленник попытался оправдать свои действия личными проблемами. Он заявил, что чувствует себя глубоко несчастным и одиноким человеком. Мужчина отметил, что страдает от сексуальной неудовлетворенности, несмотря на то, что состоит в браке уже 43 года.

Суд признал мужчину виновным по всем пунктам обвинения. В качестве наказания осужденный получил 26 дней принудительных работ, а также 30 сеансов обязательной реабилитации. Помимо этого, данные мужчины были внесены в государственный реестр лиц, совершивших преступления на сексуальной почве.

Пенсионеру также придется взять на себя финансовые обязательства по компенсации судебных издержек, общая сумма которых составила 150 фунтов стерлингов (около 15 тысяч рублей).

