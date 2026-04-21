«Нужно выждать срок»: нарколог прокомментировала отказ Григория Лепса от алкоголя

Нарколог Исаев: успех отказа Лепса от алкоголя можно оценивать через полгода

Для долгосрочного результата ключевую роль играет психологическая и поведенческая работа.

Полный отказ народного артиста России Григория Лепса от употребления спиртных напитков в течение трех месяцев является позитивным, но крайне уязвимым этапом на пути к выздоровлению. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на врача-психиатра, нарколога и руководителя профильной клиники Руслана Исаева.

Ранее исполнитель публично признался, что не притрагивался к алкоголю ради собственного здоровья с Рождества, 7 января. Однако специалист подчеркнул, что этот срок еще не является окончательной победой над зависимостью.

Исаев отметил, что во время трехмесячного воздержания в организме запускаются процессы нормализации функций печени, нервной и сердечно-сосудистой систем. При этом полное восстановление при хроническом употреблении алкоголя может занять от полугода до нескольких лет.

По словам Исаева, серьезную обеспокоенность вызывают нейробиологические процессы.

«Особенно стоит сказать о нейробиологических механизмах зависимости: системы „вознаграждения“, регуляции стресса, сна. Субъективное улучшение самочувствия не всегда означает, что организм полностью восстановился. Именно на этом фоне возникает один из наиболее рискованных моментов — ложная уверенность в контроле. На практике это один из частых сценариев срыва», — подчеркнул эксперт.

В клинической практике устойчивость ремиссии начинают анализировать только спустя шесть месяцев трезвой жизни. Этот срок считается минимально значимым порогом.

Нарколог также акцентировал внимание на том, что физического очищения недостаточно для долгосрочного результата. По его мнению, ключевую роль играет психологическая и поведенческая работа: изменение привычных сценариев, формирование новых способов регуляции стресса, пересмотр отношения к алкоголю.

