Весна задержится: синоптик предупредил москвичей о затяжных холодах
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Тепло отступит под натиском арктического циклона.
Жителей Москвы полноценное тепло ожидает только с наступлением мая. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на заявление руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.
Согласно данным эксперта, в ближайшее время столичный регион ждет лишь кратковременное улучшение погоды.
По словам синоптика, в ближайшие два дня, 21 и 22 апреля, ожидается временное улучшение погоды. Выглянет солнце, и воздух прогреется до плюс 9–11 градусов.
Однако уже в четверг, 23 апреля, к региону подойдет новый циклон, сформировавшийся над Землей Франца-Иосифа — в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Он принесет затяжные и довольно сильные осадки, а температура снова опустится.
В четверг и пятницу, 24 апреля, максимальные значения составят всего пять-семь градусов тепла. В пятницу интенсивность осадков пойдет на спад, но по-прежнему будет холодно.
Синоптик подчеркнул, что приход климатического тепла с высокой долей вероятности откладывается до конца апреля. При этом в первые майские дни существенного скачка температуры также может не произойти.
Дополнительным негативным фактором станет резкое изменение атмосферного давления. По словам Александра Шувалова, циклон спровоцирует его падение с 745 до 722 миллиметров ртутного столба всего за одни сутки.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.