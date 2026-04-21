Эпицентр сейсмической активности находился в море, но толчки достигли и Петропавловска-Камчатского.

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщил региональный филиал исследовательского центра «Единой геофизической службы Российской академии наук» (КоФ ФИЦ ЕГС РАН) на своем канале в мессенджере MAX.

Толчки были зафиксированы в Авачинском заливе.

Очаг землетрясения залегал на глубине 66,2 километра под морским дном. Эпицентр сейсмической активности расположен в 70 километрах от Петропавловска-Камчатского. В городе ощущались толчки, которые, по предварительным оценкам, имели магнитуду 3,0.

Данных о пострадавших и опасности цунами не поступало.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у берегов Японии, к востоку от северо-восточного региона Тохоку, произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков, по оценке экспертов, составила 7,5.

Такая сейсмическая активность стала причиной цунами. Первые волны которого достигли Страну восходящего солнца 20 апреля у побережья префектуры Иватэ.

Местных жителей призвали соблюдать осторожность и не приближаться к береговой линии.

