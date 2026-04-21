Оно возвращается: Лох-несское чудовище дважды заметили в Шотландии

Загадочное существо предстало перед очевидцами после долгих лет отсутствия.

В Шотландии на озере Лох-Несс в течение пяти дней зафиксировали сразу два случая появления легендарного монстра после затяжного периода его отсутствия. Об этом сообщает издание Metro.

Первый инцидент произошел с американским путешественником Тони Инхорном, который наблюдал необычное явление в утреннее время неподалеку от входа в Каледонский канал.

Турист рассказал, что видел темный объект серо-зеленого оттенка, который находился всего в нескольких метрах от его плавсредства. Существо поднялось над водной гладью примерно на пять секунд, после чего быстро скрылось на глубине.

Спустя четверо суток другой свидетель, Эоин Фэган изучал прямую трансляцию с веб-камеры, установленной в районе местной гостиницы. Мужчина заметил странную активность.

Он сообщил, что неизвестный объект показывался на поверхности четыре раза подряд в 180 метрах от береговой линии. При этом, неопознанное тело двигалось против течения.

Данные наблюдения вызвали новую волну интереса к шотландской легенде, так как на протяжении многих месяцев сообщений о Несси не поступало.

Подобные истории о мифических существах находят отклик и в других частях света. Например, в Центральной Африке участились свидетельства о встречах с мокеле-мбембе. Согласно местным легендам, это огромное создание, напоминающее смесь слона и рептилии, обитает в труднодоступных лесных массивах в бассейне реки Конго.

