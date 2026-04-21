Также российские войска полностью контролируют территорию Луганской Народной Республики.

За март и апрель российскими войсками взяты под контроль 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

Герасимов отметил, что российские войска продолжают активное наступление в направлении Славянска и Краматорска.

Начальник Генштаба также заявил, что украинское командование пытается скрыть свой провал. По его словам, для этого ВСУ ведут информационную кампанию, утверждая, что им якобы удалось вернуть под контроль 480 квадратных метров территории.

Российские подразделения продолжают наступательные действия на ряде направлений. В Минобороны РФ отмечают, что освобождение населенных пунктов ведется в соответствии с планом проведения СВО.

