В Зимбабве крокодил пробрался в ресторан отеля и лег отдыхать на диван

Хищника уже вернули в естественную среду обитания.

Слава шеф-повара одного из дорогих отелей Зимбабве стала настолько громкой, что на дегустацию пришел четырехметровый нильский крокодил.

Рептилия сразу направилась на кухню, но ознакомиться с меню помешала высокая скользкая стойка. Выбившись из сил, крокодил прилег отдохнуть на диване. Оттуда его забрали специалисты нацпарка.

Они вернули гостя в реку — к привычному рациону.

