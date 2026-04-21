Тысячи iPhone в России превратились в «кирпичи» после обновления iOS

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

У владельцев iPhone в России черный день. Тысячи телефонов превратились в «кирпичи» после обновления операционной системы. Они просто перестали включаться. Для многих это стало катастрофой, ведь сейчас гаджет — не просто средство связи, а целый офис на ладони. Подробности в материале корреспондента «Известий» Киррилла Солодкова.

«То, что испытала я, вот это не передать словами», — говорит пострадавшая.

Нет-нет, Яна из Москвы не потеряла близких, и с ней самой все в порядке. Но в одночасье лишиться всех цифровых накоплений для многих — равносильно ампутации. Вечером врач-косметолог поставила свой iPhone на зарядку, а утром аппарат уже не запустился.

«У меня абсолютно никакого контента по работе — да это ладно. Моя дочка — с трех лет то, что я снимала, как мы первый раз полетели в путешествие, все удалилось», — сказала пострадавшая Яна Ширяева.

И это очередная напасть для владельцев «яблочных» телефонов. Рядовое обновление прошивки обернулось настоящим кошмаром: вместо повышения стабильности телефоны уходят в вечную перезагрузку.

«Проснулся с кирпичом вместо телефона? Тогда ты не одинок»;

«Сегодня утром я проснулась с кирпичом, а не с обычным айфоном».

Как рассказывают на Горбушке, в последние дни их буквально атакуют пользователи Apple. В среднем на каждого мастера приходится двадцать обращений, и у всех — одна и та же проблема.

Застывшее яблоко на темном экране — смартфоны массово превращаются в цифровую могилу для всех данных владельца. И если раньше аппарат можно было оживить без потерь, то теперь такой способ уже не работает. Прощайте контакты, аккаунты, пароли и фотографии.

«Обновляли через компьютер, данные все теряются, которые не сохраненные в iCloud, они все абсолютно теряются. Больше выходов из этой ситуации никаких нету», — сказал мастер по ремонту смартфонов Кирилл.

О причинах внезапного коллапса пользователи пока только спорят. Кто-то винит во всем установленное на аппаратах приложение «Телега» — это альтернативный клиент для всем знакомого Telegram, который в отличие от оригинала работал без VPN. Но эксперты такой сценарий называют маловероятным.

«Приносили, скажем так, детские телефоны, на которых „Телеги“ и Telegram не было установлено вообще, но при обновлении они тоже дали ошибку», — сказал эксперт по ремонту электроники Михаил.

Сама архитектура операционки Apple не позволяет приложениям влиять на систему. А вот отсутствие свободного места на аппарате вполне могло стать причиной сбоя.

«Да, в обрез есть память, и система позволяет обновиться, но в процессе обновления что-то идет не так. Переполнение памяти, и аппарат превращается в кирпич. На iPhone нужно держать, чтобы все было комфортно и без проблем, восемь-десять гигабайт свободной памяти», — сказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По другим данным, ошибка может прятаться на уровне файловой системы либо как-то связана с блокированием VPN — якобы часть серверов для пользователей в России оказались недоступны.

«Естественно, первичная рекомендация — это делать бэкапы. Да, есть возможность сделать бэкапы в iCloud, но понятно, что это не всегда работает, потому что бывает iCloud недоступен либо ограничение по пространству. И хотя бы раз в месяц нужно делать офлайн-бэкапы, то есть при помощи своего компьютера, ноутбука. И в таком случае ваша копия будет в безопасности», — сказал директор по развитию бизнеса Singleton Security Петр Покаместов.

Тем, чей iPhone еще подает признаки жизни, эксперты советуют срочно отключить автообновление и ждать, когда проблему решат разработчики Apple.

