Мобильные телефоны в России могут подорожать из-за платной регистрации IMEI

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Мобильные телефоны в России могут подорожать из-за введения платы за регистрацию IMEI — уникального номера каждого аппарата. По данным «Известий», собирать деньги будут сотовые операторы, чтобы создать целевой фонд развития сетей связи.

Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме. По нему от сети отключат незарегистрированные устройства. Серый импорт телефонов снизится, это также поможет в борьбе с мошенниками.

«Например, если вам звонит мошенник, вы рапортуете о том, что с такого-то номера позвонил мошенник, и этот номер блокируют. Что нужно делать мошеннику? Нужно выбросить эту карту, поставить новую, что достаточно дешево и просто. Если же он звонит с телефона и заблокирован его IMEI — номер устройства, то, по сути, чтобы снова звонить, ему нужен новый телефон. Это лишний расход для преступника», — сказал руководитель Международного центра цифровой криминалистики СПб ФИЦ РАН Андрей Чечулин.

По предварительным оценкам, платная регистрация IMEI позволит пополнить бюджет на 30 миллиардов рублей.

